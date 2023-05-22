İtalyan Temyiz Federal Mahkemesi'nden Juventus'a puan silme cezası! Bu sezon ligde 10 puanı gidecek
İtalyan Temyiz Federal Mahkemesi, mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma altında olan İtalya Seri A ekiplerinden Juventus’a 10 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Torino ekibinin cezasını bu sezon çekeceği aktarıldı.
FIGC'in internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus'a yönelik dosyayı İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) talebiyle yeniden değerlendirdiği ve siyah-beyazlı kulübe mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 10 puan silme cezası verdiği belirtildi.
Spor hakimliği, spor savcısı tarafından Juventus'un eski başkan yardımcısı Pavel Nedved ve diğer 6 yönetici için istenen 8'er aylık hak mahrumiyeti cezasını kabul etmedi ve bu isimler beraat etti.
JUVENTUS'A 10 PUAN SİLME CEZASI!
FIGC'nin bu kararı sonrasında Serie A'nın puan durumu da güncellendi. Ceza kararından önce 69 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 10 puan silme cezasıyla 59 puanla 7. sırada yer aldı.
Bu kararla, Juventus'un ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda tamamlaması zora girdi.
FIGC Spor Savcısı, duruşmanın gündüz bölümünde siyah-beyazlı kulüp için 11 puan silme cezası talep etmişti.
Juventus Kulübünden 10 puan silme cezasına ilişkin yapılan açıklamada ise cezaya itiraz hakkının saklı tutulduğu ve gerekçeli kararın beklendiği kaydedildi.
JUVENTUS'TAN MALİ USULSÜZLÜK!
Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermişti.
Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansımıştı.
Başsavcılığın, soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa ettiklerini açıklamıştı.
UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.
Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce Mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.
Juventus'a ocakta verilen 15 puan silme cezası nisanda iptal edilmişti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?
- Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşerona kadro tarihi açıklandı mı?
- Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Emin olun hiçbirini duymadınız! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?