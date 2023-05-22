İtalyan Temyiz Federal Mahkemesi’nden Juventus’a puan silme cezası! Bu sezon ligde 10 puanı gidecek

FIGC'in internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus'a yönelik dosyayı İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) talebiyle yeniden değerlendirdiği ve siyah-beyazlı kulübe mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 10 puan silme cezası verdiği belirtildi.

Spor hakimliği, spor savcısı tarafından Juventus'un eski başkan yardımcısı Pavel Nedved ve diğer 6 yönetici için istenen 8'er aylık hak mahrumiyeti cezasını kabul etmedi ve bu isimler beraat etti.