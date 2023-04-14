Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe finale yükseldi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi.
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Beretta Famila ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-16, devreyi ise 40-36 geride kapattı.
Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 61-54 önde tamamladı.
Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 77-70 galip ayrılarak finale çıktı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde ZVVZ USK Prag (Çekya)-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Viola Györgyi (Romanya), Gatis Salins (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)
Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 2, Meesseman 13, Stewart 24, Olcay Çakır Turgut, Iagupova 12, Sabally 13, Vandersloot 11, Alperi Onar 2, Raca, Stokes
Beretta Famila: Howard 8, Keys 19, Mabrey 11, Ndour 7, Verona 6, Sottana 5, Sventoraite 6, Bestagno 3, Crippa, Mestdagh 5
1. Periyot: 16-21
Devre: 36-40
3. Periyot: 61-54
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