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Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararı! Gönderilecek mi?

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Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus kararı! Gönderilecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a karşı tarihi bir yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili karar verildi.

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