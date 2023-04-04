ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS mücadelesi kaç kaç bitti?
Ankaragücü-Trabzonspor maçının detayları araştırılan konular arasında yerini aldı. 4 Nisan Salı günü oynanan Ankaragücü-TS mücadelesinin sonrasında futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibinin hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. İşte Ankaragücü-TS maçının özeti...
Ankaragücü-TS maç özeti araştırmaları başladı. Nefes kesen mücadeleye dair detayları öğrenmeye çalışan taraftarlar arama motorlarında, "ZTK Ankaragücü-TS mücadelesi kaç kaç bitti?" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı finale çıkmak isterken bordo-mavililerin hedefinde şampiyonluk var. Peki Ankaragücü-TS mücadelesi nasıl sonuçlandı?
ANKARAGÜCÜ TS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
MAÇ ÖZETİ
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
13. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Sowe'un şutunda, top üstten auta gitti.
22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan gelişen konuk ekip atağında Markovic'in ara pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1
31. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Zahid'in ceza sahasına yaptığı ortada, Sowe'un kale sahasının önünden yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
45+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu sağına uzanarak kontrol etti.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
4 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)
5 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef Stadyumu)
6 Nisan Perşembe:
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)
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