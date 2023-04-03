Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşayan sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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