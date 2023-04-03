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Haberler Galeri Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine karşı büyük hayal kırıklığı yaşayan sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:19
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Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası harika bir derbi mücadelesine sahne oldu. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda konuk etti.

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Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

Maça etkili başlayan ve 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı.

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Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

BAŞKAN VE YÖNETİME SERT TEPKİ

Büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son dakikalarından itibaren başkan Ali Koç ve yönetime sert tepki gösterdi.

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Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, tepkiler uzun süre devam etti.

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Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus gidiyor yerine o isim geliyor | Hafta içi görüşme yapılacak

JESUS DERBİLERDE KAYIP

Fenerbahçe'de tepkilerden nasibini alan bir başka isim ise, teknik direktör Jorge Jesus oldu...