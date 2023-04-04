Lionel Messi'yi şoke eden teklif! Adım adım ayrılığa hazırlanıyor
Paris Saint Germain'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceği şimdiden büyük merak konusu. Geleceği tartışılmaya devam ederken Arjantinli yıldıza şoke eden bir teklif geldi.
Lionel Messi'nin PSG'deki geleceği futbol dünyasını karıştırmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantnli yıldıza Fransız devinden şoke eden bir teklif geldi.
TEPKİ GÖSTERDİLER
PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, milli aranın ardından Parc Des Princes'te hoş karşılanmadı. Messi, Lyon'la karşılaştıkları maçın öncesinde PSG taraftarı yıldız futbolcuyu yuhaladı.
YUHALAMAYI ELEŞTİRDİ
Eski Fransız futbolcu Thierry Henry, bir dönem Barcelona'da top koşturduğu Messi'ye destek çıktı ve taraftarların Arjantin'li olan futbolcuya olan tutumunu eleştirdi. ''Kendi taraftarın tarafından ıslıklanmak utanç verici. Takımın en iyi oyuncularından birisini ıslıklayamazsın. Messi bu sezon 13 gol ve 13 asist yaptı.
PSG'DEN ŞOKE EDEN TEKLİF
Dünya Kupası öncesi kulüp ile Messi'nin sözleşme uzatmaya yakın olduğu ancak şu anda durumların değiştiği iddia edildi. Haberin detaylarına göre PSG ile Messi ayrılık noktasına geldi.
Finansal fair play ve kısıtlamalar ile karşı karşıya kalan PSG, 1+1 yıllık sözleşme önerdiği Messi'den maaşını düşürmesini talep etti.
NE YANIT VERECEK?
Messi'nin bu teklifi kabul etmesi beklenmiyor. Arjantinli yıldız ancak 2023-24 sezonu için proje konusunda garanti verilirse ve uygun gördüğü maaş teklif edilirse sözleşme yenilemeye sıcak bakıyor.
Arjantin ile Dünya Kupası'nda tarihi bir zafere ulaşan Messi, Fransız devinden ayrılmaya karar verebilir. Messi'nin olası ayrılığı sonrası birçok talibi bulunuyor. Al Hilal ve Inter Miamı başta olmak üzere özellikle Suudi Arabistan kulüpleri yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak için kesenin ağzını açmaya hazırlar.
Ancak Messi, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediği için Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye açık.
BARCELONA HAYAL DEĞİL!
Messi'nin olası ayrılığı sonrası eski kulübü Barcelona'ya dönmesi de hayal değil. Katalan ekibi Arjantinli yıldızı ne pahasına olursa olsun geri getirmeye çalışıyor.
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