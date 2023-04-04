Lionel Messi’yi şoke eden teklif! Adım adım ayrılığa hazırlanıyor

PSG'DEN ŞOKE EDEN TEKLİF

Dünya Kupası öncesi kulüp ile Messi'nin sözleşme uzatmaya yakın olduğu ancak şu anda durumların değiştiği iddia edildi. Haberin detaylarına göre PSG ile Messi ayrılık noktasına geldi.

Finansal fair play ve kısıtlamalar ile karşı karşıya kalan PSG, 1+1 yıllık sözleşme önerdiği Messi'den maaşını düşürmesini talep etti.