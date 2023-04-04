Fenerbahçe'de kriz tavan yaptı! Soyunma odasına inen Ali Koç'a Jesus'tan sert tepki: Ne söyleyeceksen bana söyle
10 kişi kalmış Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı Lacivertli ekipte derbi sonrası soyunma odasına yaşananlar ortaya çıktı. Ali Koç ile Jorge Jesus arasında sinirlerin gerildiği ortaya çıktı.
Süper Lig'in 27'nci haftasında sonucu merakla beklenen maçta Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı dev derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi kalan rakibine karşı aldığı bu şok sonuç camiada büyük yıkım etkisi yarattı.
Fenerbahçe taraftarlarının 'istifa' çağrısında bulunduğu Başkan Ali Koç, dev derbinin ardından soluğu soyunma odasında aldı. Ali Koç'un soyunma odasına inmesinin ardından sinirlerin gerildiği öğrenildi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK KADIKÖY GALİBİYETİ
Siyah-beyazlıların elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz etti. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı. Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında Süper Lig'de 22 defa Kanarya'nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe'ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.
FENERBAHÇE'NİN DERBİ HASRETİ SÜRDÜ
Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda siyah-beyazlıların gollerine engel olamazken sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçta Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de de Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, 3 derbi maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, sahasında oynadığı 2 derbide kalesinde 7 gol gördü.
DEUS'TAN ZİRVE YARIŞI YORUMU
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, "Bana göre maçın çok önemli bir anı vardı; penaltıyı kaçırdıktan sonra takım konsantrasyon olarak düştü. Rakip de girdiği pozisyonları değerlendirdi. O ana kadar takımımız rakipten daha iyi oynuyordu ama futbol bu bir adan her şey değişebiliyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin bu sene derbi galibiyeti alamamasının hatırlatılması üzerine Deus, "Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuzda da öz eleştirimizi yaparız. Bu maç için de öyle olacak, bundan kaçmayacağız. Analizimi yapacağız ama benim düşünceme göre bu maçta olan olaylar diğer büyük maçlardan farklıydı. Evet rakibimizin gerisindeyiz ama şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmalıyız. Lig sonunda bunları değerlendiririz. Şu an ligi kaybettik diyemem" şeklinde konuştu.
TARAFTARLARDAN PROTESTO
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları derbi yenilgisinin ardından isyan etti. Beşiktaş'a karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertli takıma büyük tepki vardı. Üstelik Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen alınan bu olumsuz sonuç tribünleri sinirlendirdi.
Fenerbahçeli taraftarlar bir süre tribünleri terk etmeyerek Ali Koç ve yönetime sert protestolarda bulundu. Futbolcular da soyunma odasına giderken ıslıklandı.
ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ
Beşiktaş derbisinde alınan 4-2'lik yenilgi sonrası tribünlerden yönetime istifa sesleri yükselirken sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç da takıma tepki gösterdi.
10 kişilik rakibinden 4 gol yiyerek büyük hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertli takımın mücadele sonrası soyunma odasına inen başkan Ali Koç'tan ciddi bir tepki geldi.
Oldukça sinirli olduğu belirtilen Ali Koç sarı-lacivertli oyunculara çıkışarak "Ne bu hal? Bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
JESUS'TAN ALİ KOÇ'A YANIT
Başkanın futbolculara yönelik sert eleştirileri karşısında Teknik Direktör Jesus'un da Ali Koç'un bu çıkışına sessiz kalmadığı bildirildi. Portekizli çalıştırıcının bu duruma tepki göstererek başkanın ne söyleyecekse oyunculara değil kendisine söylemesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.
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