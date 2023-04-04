Fenerbahçe’de kriz tavan yaptı! Soyunma odasına inen Ali Koç’a Jesus’tan sert tepki: Ne söyleyeceksen bana söyle

DEUS'TAN ZİRVE YARIŞI YORUMU

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, "Bana göre maçın çok önemli bir anı vardı; penaltıyı kaçırdıktan sonra takım konsantrasyon olarak düştü. Rakip de girdiği pozisyonları değerlendirdi. O ana kadar takımımız rakipten daha iyi oynuyordu ama futbol bu bir adan her şey değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sene derbi galibiyeti alamamasının hatırlatılması üzerine Deus, "Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuzda da öz eleştirimizi yaparız. Bu maç için de öyle olacak, bundan kaçmayacağız. Analizimi yapacağız ama benim düşünceme göre bu maçta olan olaylar diğer büyük maçlardan farklıydı. Evet rakibimizin gerisindeyiz ama şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmalıyız. Lig sonunda bunları değerlendiririz. Şu an ligi kaybettik diyemem" şeklinde konuştu.