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Canlı | Türkiye - Hırvatistan (CANLI ANLATIM) Türkiye-Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Canlı | Türkiye - Hırvatistan CANLI ANLATIM Türkiye-Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Takımı Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hırvatistan'ı konuk edecek. Milliler rakibini yenerek Ermenistan galibiyeti sonrası puanını 6'ya yükseltmek istiyor. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020'de İstanbul'da oynanan maçta 3-3 berabere kalmıştı. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden Türkiye, Hırvatistan'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Mert, Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric

11 MAÇTA BİR KEZ KAZANABİLDİK

Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

MİLLİLERİN 614. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.

TÜRKİYE ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)

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