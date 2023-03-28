Canlı | Türkiye - Hırvatistan (CANLI ANLATIM) Türkiye-Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
A Milli Takımı Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hırvatistan'ı konuk edecek. Milliler rakibini yenerek Ermenistan galibiyeti sonrası puanını 6'ya yükseltmek istiyor. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020'de İstanbul'da oynanan maçta 3-3 berabere kalmıştı. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden Türkiye, Hırvatistan'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT'den canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11'LER:
Türkiye: Mert, Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric
11 MAÇTA BİR KEZ KAZANABİLDİK
Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.
MİLLİLERİN 614. MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.
TÜRKİYE ADAY KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?
- Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!
- Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2023?
- Ehliyet affı 2023 son durum ne? Ehliyet affı çıktı mı, kimler geri alabilecek? 10 bine yakın iade, ceza puanları...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı?
- Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?
- TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? TOGG kura çekimi ertelendi mi, nihai sonuç listesi açıklandı mı?
- 7.500 TL maaş ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur zamlı maaşları bayramdan önce yatacak mı?
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Mart 2023 Yarın kar tatili olan iller listesi! MEB son açıklamalar! Denizli, Kütahya, Uşak, Ankara...
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?
- EYT eksik prim detayları netleşti! Şartlar sıralandı, 2000 -2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Staj, malullük, askerlik borçlanması...