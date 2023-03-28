Canlı | Türkiye - Hırvatistan (CANLI ANLATIM) Türkiye-Hırvatistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

11 MAÇTA BİR KEZ KAZANABİLDİK

Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.