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Ermenistan taraftarlarından Türkiye'ye karşı çirkin hareket! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Ermenistan taraftarlarından Türkiye’ye karşı çirkin hareket! İstiklal Marşı’nı ıslıkladılar

A Milli takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü. Ermenistan taraftarlarının sergilediği bu küstah tavır büyük tepki topladı.

Türkiye'nin Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide skadal bir olay yaşandı.

ERMENİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK AYIP! MİLLİ MARŞIMIZ ISLIKLANDI

İstiklal Marşı okunurken tribünlerden Ermeni taraftarlar tarafından ıslık sesleri yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü.

Ermenistan taraftarlarının sergilediği bu küstah tavır büyük tepki topladı.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE YER ALAMADI

Karşılaşmada UEFA'nın talebi doğrultusunda Türk taraftarlar tribündeki yerlerini alamadı.

Ermeni taraftarlar ise 14 bin 400 kişilik stadı tamamen doldurdu.

A MİLLİ TAKIMI, EURO 2024 ELEME GRUBUNA GALİBİYETLE BAŞLADI

1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.

Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.

Ermenilerden Türkiye’ye karşı çirkin hareket ERMENİLERDEN TÜRKİYE'YE KARŞI ÇİRKİN HAREKET

Türkiye Ermenistan’ı evinde yendi TÜRKİYE ERMENİSTAN'I EVİNDE YENDİ
Türkiye Ermenistan’ı evinde yendi

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