Ermenistan taraftarlarından Türkiye’ye karşı çirkin hareket! İstiklal Marşı’nı ıslıkladılar

A MİLLİ TAKIMI, EURO 2024 ELEME GRUBUNA GALİBİYETLE BAŞLADI



1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.

Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.