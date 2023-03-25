Ermenistan Türkiye CANLI ANLATIM | Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta canlı?

BAKAN KASAPOĞLU ERMENİSTAN'DA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Grup Eleme maçını izlemek üzere Ermenistan'a ulaştı.

Ay-yıldızlı ekibin karşılaşmasını tribünde takip edecek Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

STEFAN KUNTZ İLE 15. MAÇ



Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.