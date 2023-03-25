Ermenistan Türkiye CANLI ANLATIM | Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta canlı?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Peki, Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda saat kaçta canlı?İşte detaylar...
Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor.
ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
STAT: Republican Stadyumu
A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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ERMENİSTAN-TÜRKİYE 11'LER:
Ermenistan: Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan (MUHTEMEL)
Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun
BAKAN KASAPOĞLU ERMENİSTAN'DA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Grup Eleme maçını izlemek üzere Ermenistan'a ulaştı.
Ay-yıldızlı ekibin karşılaşmasını tribünde takip edecek Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.
STEFAN KUNTZ İLE 15. MAÇ
Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.
ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetiyor.
Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapıyor.
Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez.
TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ
EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
D GRUBU:
Türkiye
Hırvatistan
Ermenistan
Galler
Letonya
MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI
25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023: Türkiye-Galler
8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023: Galler-Türkiye
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