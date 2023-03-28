Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!
Türkiye Hırvatistan maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında hız kazandı. EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın sahasında grubun güçlü ekiplerinde Hırvatistan ile mücadele edecek. Milli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte milli maç canlı izle
Türkiye Hırvatistan maçı canlı şifresiz izleme ekranı. "Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Hırvatistan milli maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte, milli maç hakkında detaylar...
TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hırvatistan Türkiye maçı 28 Mart 2023 Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Maç, Bursa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.Heyecanlı karşılaşmayı İsveç'li hakem Andreas Ekberg yönetecek.
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
TRT 1 canlı izle ekranı için:
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert, Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric
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- Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!
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