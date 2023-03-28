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Süper Lig'deki o maçın tarihi değişti! Resmi açıklama yapıldı

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Süper Lig’deki o maçın tarihi değişti! Resmi açıklama yapıldı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Ümraniyespor maçının tarihinde değişikliğe gidildi. Kayserispor tarafından yapılan açıklamada yapılan erteleme başvurusunun TFF tarafından kabul edildiği belirtildi.

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