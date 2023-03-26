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Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'a yenildi

SPOR
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor’a yenildi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti.

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