Son dakika: Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan seçildi! İşte yeni yönetim kurulu listesi...
Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi. Teşekkür konuşması yapan Doğan yaptığı açıklamalarda "Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak." ifadelerini kullandı. Doğan'ın yönetim kurulu listesinde ise "Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz ve Birhan Emre Yazıcı." yer aldı. İşte detaylar...
Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin, 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.
Kulüp başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak." dedi.
Doğan, daha önceki konuşmasında "yeni bir hikayeye başlıyoruz" dediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu hikayenin kahramanları Trabzonspor camiasının bileşenleri, yani sizler olacaksınız. Büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunları ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Dün ve bugün gerek Trabzon'dan gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse Avrupa'dan kongremize katılım göstererek yanımızda olan, gelemedikleri halde gönderdikleri mesajlarla desteklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin."
Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için bireysel aday olan Deniz Erçin 52, Recep Bakırtaş 54, Harun Özdemir 55, Levent Sekban 60, Aydın İskender 54, Muhammet Başkan 54 oy alarak listeye giremedi.
ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?
Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Trabzon'da gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Ertuğrul Doğan, 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
ERTUĞRUL DOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ YÖNETİM KURULU İSE ŞU ŞEKİLDE:
Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz ve Birhan Emre Yazıcı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?
"Tüm Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin onayıyla beraber karar verilecek. Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantısını bu akşam yapacak. Bu konuyla ilgili çalışmaya başlayacağız. Önemli bir karar, 1-2 günde verilecek bir karar değil. Trabzonspor tüm bu işleri yaparken, yarışmak zorunda. Burada da en önemli konu teknik direktör konusu.
"Aceleci olmayacağız. Doğru karar vermek zorundayız. Kendi aramızda, camianın büyükleriyle görüşeceğiz. Hata yapmamak için bu konuyu kendi aramızda çok iyi değerlendirip, daha sonra açıklamayı yapacağız. Şu anda hocamız Orhan Hoca. Takımın başında, takımı çalıştırıyor. Biz de ilk yönetim toplantısında sonra açıklamayı yapacağız"
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