Galatasaray ile Karabağ Kulübü arasında önemli iş birliği anlaşması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Karabağ ile İstanbul'da da bir dostluk maçı yapmak istediklerini belirterek, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı olarak bazı aktivitelerimizi birleştireceğiz. İstanbul'da bir dostluk maçı oynamak için onları davet ettim." ifadelerini kullandı.