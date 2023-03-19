Canlı | Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Kanarya bu maçı kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı azalmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını azalmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koka
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Osayi, İsmail, Arao, Zajc, Emre Mor, King, Valencia
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FENERBAHÇE'DE 4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK
Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.
DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI
Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklanan Fenerbahçe'de, bu akşamki Alanyaspor karşılaşması öncesi sarı kart alarmı verildi. Alanya sınavı öncesi Kanarya'da sarı kart sınırında tam 7 futbolcu bulunuyor.
KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI
23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.
Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.
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