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Fenerbahçe'ye 2 kötü haber! Batshuayi ve Valencia Alanyaspor maçında oynayacak mı?

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Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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Fenerbahçe’ye 2 kötü haber! Batshuayi ve Valencia Alanyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe tarafından Sevilla maçında sakatlanan Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Diğer yandan bir diğer yıldız isim Valencia'nın son antremanda hafif ağrı hissettiği ve durumunun maç saatinde netleşeceği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımı ile yaptığı maçta sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı santrforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor (uyluk iç yan) kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

VALENCIA DA SIKINTILI

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Enner Valencia korkuttu. Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hissetti.

Alanyaspor deplasmanında sahada olması beklenen golcü futbolcunun son durumu maç saatinde netlik kazanacak.

SZALAI DE YOK

Fenerbahçe'de; Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique, Alanyaspor karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Attila Szalai de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak

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