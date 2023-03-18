Fenerbahçe’ye 2 kötü haber! Batshuayi ve Valencia Alanyaspor maçında oynayacak mı?

VALENCIA DA SIKINTILI

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Enner Valencia korkuttu. Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hissetti.



Alanyaspor deplasmanında sahada olması beklenen golcü futbolcunun son durumu maç saatinde netlik kazanacak.