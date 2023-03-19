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Ibrahimovic 41 yaşında İtalya'da rekor kırdı

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Giriş Tarihi: 19.03.2023
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Ibrahimovic 41 yaşında İtalya’da rekor kırdı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, Udinese ile karşı karşıya geldi. Oynanan maçta dünya yıldızı Zlatan Ibrahimoviç, attığı golle lig tarihine adını yazdırdı.

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