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Jorge Jesus'a kırmızı kart! Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak

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Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Jorge Jesus’a kırmızı kart! Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak

Alanyaspor ile Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazları sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kart sonrası Portekizli teknik adam Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak.

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