Jorge Jesus Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Mayıs ayını işaret etti

İSTATİSTİKLER TAKIM OYUNUNUN BİR PARÇASI

"Her oyuncu için gol katkısı yapmak önemlidir. Ama bu sadece benim yaptığım bir şey değil, istatistikler takım oyununun bir parçası."

"Futbolcular her zaman eleştirilebilirler, buna hazır olmanız gerekiyor. Profesyonel olarak işinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Her gün daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."

JESUS: HALA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR"

"Yarın iyi bir takıma karşı ikinci mücadelemizi vereceğiz. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarımızın desteği çok önemli olacak. Hala söyleyecek sözümüz var."