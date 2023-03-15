15 Mart 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB-Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB-Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe-Sevilla maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelede için araştırmalar sürüyor. Furbolseverler, Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte, FB Sevilla rövanş maçı hakkında merak edilenler...

"Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya gelecek.İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek adına sahaya çıkacak. Peki, FB-Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

FENERBAHÇE SEVILLA RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takım arasındaki son 16 turu rövanş maçı 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak.

FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerahçe Sevilla maçı dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu; Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi; King, Valencia

FENERBAHÇE'NİN OLASI ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ Mİ?

Temsilcimizin Sevilla'yı elemesi halindeki rakibi belli değil. Sarı lacivertliler, Sevilla'yı elerse bir sonraki kura çekiminde hem çeyrek final hem de yarı finaldeki muhtemel rakibi açıklanacak.

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