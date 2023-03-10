Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: "Türkiye'de çok zorlanıyor"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus hakkında ülkesinin önde gelen basın kuruluşlarından A Bola'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Jesus'un 'Türkiye'deki iklim şartlarına uyum sağlamakta çok zorlandığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı' iddia edildi.