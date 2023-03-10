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Haberler Galeri Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: "Türkiye'de çok zorlanıyor"

Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: "Türkiye'de çok zorlanıyor"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus hakkında ülkesinin önde gelen basın kuruluşlarından A Bola'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Jesus'un 'Türkiye'deki iklim şartlarına uyum sağlamakta çok zorlandığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı' iddia edildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 18:36
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Jorge Jesus’tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: Türkiye’de çok zorlanıyor

Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan ve dün de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya 2-0 yenilerek çeyrek final yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jorge Jesus’tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: Türkiye’de çok zorlanıyor

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus hakkında ülkesinin önde gelen basın kuruluşlarından A Bola'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Jorge Jesus’tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: Türkiye’de çok zorlanıyor

A BOLA: "JESUS TÜRKİYE'DE ÇOK ZORLANDI"

A Bola'nın Brezilya'dan Paparazzo Rubro'ya dayandırdığı haberine göre; Jesus'un 'Türkiye'deki iklim şartlarına uyum sağlamakta çok zorlandığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı' iddia edildi.

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Jorge Jesus’tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: Türkiye’de çok zorlanıyor

AYRILIK İÇİN TARİH VERDİLER!

Habere göre; Brezilya'daki görüş Jorge Jesus'un mayıs ayında Türkiye'den ayrılacağı yönünde...

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Jorge Jesus’tan Fenerbahçelileri üzecek ayrılık kararı! Portekiz basını duyurdu: Türkiye’de çok zorlanıyor

FENERBAHÇE KARİYERİ

Jesus şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında 37 maça çıktı.