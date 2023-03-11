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Jesus'un Oosterwolde kararı merak konusu oldu!

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Giriş Tarihi: 11.03.2023
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Jesus’un Oosterwolde kararı merak konusu oldu!

Fenerbahçe'de devre arası 6 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde’nin şans bulamaması merak konusu. Yapılacak bir sol bek takviyesiyle Ferdi’yi önde, Lincoln’ü de gerçek mevkisinde oynatacağını söyleyen Jesus, Oosterwolde gelmesine rağmen iki futbolcunun mevkilerini değiştirmedi.

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