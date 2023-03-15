İstanbul’da şoke eden skor! Başakşehir Gent’e ilk yarıda teslim oldu: 4-1

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

31. dakikada Gent mücadelede öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong'u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban'a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

32. dakikada Gent bir gol daha buldu. Hong'un sol kanada gönderdiği pasta Biglia'nın kayarak müdahale ettiği top Orban'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.

34. dakikada Gent farkı 3'e çıkardı Montes'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen meşin yuvarlak yine Orban'da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkardı: 0-3.

37. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers'in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti: 0-4

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Okaka'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Roef uzanaram meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Gent'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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