İstanbul'da şoke eden skor! Başakşehir Gent'e ilk yarıda teslim oldu: 4-1
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz ilk yarıda 6 dakikada yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Gent'in birkaç ay önce kadrosuna kattığı Orban, 3 dakikada 3 gol atarak sahalarda ender rastlanan bir başarıya imza attı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılığını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yaptı.
Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent karşısında ilk yarıda şoke eden bir skorla karşı karşıya kaldı. Belçika temsilcisi 6 dakikada 4 gol buldu ve fişi çekti. Başakşehir son dakikalarda bulduğu golle maçı 4-1'e getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.
Bu skorla Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.
3 DAKİKADA 3 GOL ATTI
Gent'in birkaç ay önce kadrosuna kattığı Orban, 3 dakikada 3 gol atarak sahalarda ender rastlanan bir başarıya imza attı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
31. dakikada Gent mücadelede öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong'u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban'a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
32. dakikada Gent bir gol daha buldu. Hong'un sol kanada gönderdiği pasta Biglia'nın kayarak müdahale ettiği top Orban'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.
34. dakikada Gent farkı 3'e çıkardı Montes'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen meşin yuvarlak yine Orban'da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkardı: 0-3.
37. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers'in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti: 0-4
45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Okaka'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Roef uzanaram meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Mücadelenin ilk yarısı Gent'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ayrıntılar geliyor...
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka
Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha, Kums, De Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023! LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı! PDF görüntüle...
- TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Kuruluş Osman İzle Canlı | 15 Mart ATV kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 118. bölüm var mı yok mu?
- SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
- İŞKUR az önce açıkladı! İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor
- TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır? Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un parçalarını kim yapacak?
- TOGG batarya fiyatı | T10X batarya ömrü ne kadar? Uzun ve kısa yol şarj süresi kaç dakika? Ne zaman satışa çıkıyor, kaç beygir?
- Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu
- TOGG ön sipariş şartları neler, var mı? TOGG ön sipariş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Trumore web sayfası ve alım şartları...
- TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler? Meridian ses sistemi için detaylar...
- Hacet Duası Arapça okunuşu! Dua ve isteklerin kabul olduğu Hacet Namazı KILINIŞI | Nedir, neden, ne zaman kılınır? Kaç rekat?