15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İstanbul'da şoke eden skor! Başakşehir Gent'e ilk yarıda teslim oldu: 4-1

İstanbul'da şoke eden skor! Başakşehir Gent'e ilk yarıda teslim oldu: 4-1

SPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
İstanbul’da şoke eden skor! Başakşehir Gent’e ilk yarıda teslim oldu: 4-1

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz ilk yarıda 6 dakikada yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Gent'in birkaç ay önce kadrosuna kattığı Orban, 3 dakikada 3 gol atarak sahalarda ender rastlanan bir başarıya imza attı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılığını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yaptı.

Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent karşısında ilk yarıda şoke eden bir skorla karşı karşıya kaldı. Belçika temsilcisi 6 dakikada 4 gol buldu ve fişi çekti. Başakşehir son dakikalarda bulduğu golle maçı 4-1'e getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

3 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Gent'in birkaç ay önce kadrosuna kattığı Orban, 3 dakikada 3 gol atarak sahalarda ender rastlanan bir başarıya imza attı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

31. dakikada Gent mücadelede öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong'u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban'a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

32. dakikada Gent bir gol daha buldu. Hong'un sol kanada gönderdiği pasta Biglia'nın kayarak müdahale ettiği top Orban'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.

34. dakikada Gent farkı 3'e çıkardı Montes'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen meşin yuvarlak yine Orban'da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkardı: 0-3.

37. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers'in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti: 0-4

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Okaka'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Roef uzanaram meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Gent'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha, Kums, De Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA