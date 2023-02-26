‘Hükümet istifa’ sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin yanındayız
Fenerbahçe-Konyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'dan net tavır ve sert tepki geldi. Yapılan açıklamalarda, "Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız" denildi.
Kahramanmaraş depremi sonrası spor üzerinen belli odaklar hükümete karşı kirli bir algı operasyonuna girişti.
Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarlar tribünlerde 'hükümet istifa' sloganları attı.
Bu sinsi plana spor camiasından tepki geldi.
KONYASPOR: DAİMA DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Konyaspor, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır" ifadeleri yer aldı.
İşte Konyaspor'un o açıklaması:
"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."
ALANYASPOR: FUTBOLA SİYASET SOKMA ÇABASI İÇİNDE OLANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ
Tribünlerdeki taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Corendon Alanyaspor'dan da bir tepki geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız" denildi.
"KAYSERİSPOR DEVLETİN VE MİLLETİN SONUNA KADAR YANINDA"
Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu afet günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyuna sunarız.
BAHÇELİ: TRİBÜNDEN İSTİFA SLOGANLARININ ATILMASI SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUKTUR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında yaşananlar hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ, MÜSABAKALARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI ÇAĞRISI YAPTI
Bahçeli, kulüp başkanlarına çağrı yaparak, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" açıklamasında bulundu.
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