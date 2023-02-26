Tribünlerdeki istifa sloganlarının perde arkası! Onur Erim'den Fenerbahçe'ye eleştiri: "Bu tiyatroda rolünü çok iyi oynuyor" Uğur Dündar ve Ali Koç...

"ÇİRKİN SLOGANLAR TÜM TRİBÜNLERE MAL EDİLMEMELİ"

"Bu sloganları duymak çok üzüntü verici. Ülke ve millet olarak acılı günlerden geçiyoruz. Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Büyük bir mücadele veriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ve devletin tüm kurumları afet bölgesinde mücadele veriyor. Devletimizin nasıl bir mücadele içinde olduğunu görüyoruz. Ancak bu durumda bile futbol müsabakalarında bir grup taraftarın attığı çirkin sloganları tüm tribünlere mal etmemek gerekir.