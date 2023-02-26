Tribünlerdeki istifa sloganlarının perde arkası! Onur Erim'den Fenerbahçe'ye eleştiri: "Bu tiyatroda rolünü çok iyi oynuyor" Uğur Dündar ve Ali Koç...
Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi sonrası devlet tüm gücüyle bölgedeki yaraları sarmaya çalışırken Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki bazı grupların hükümet aleyhine yaptığı tezahüratlar tepki topladı. Birlik ve beraberliğe en ihtiyaç olunan anlarda yapılan tezahüratlara ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Yılmaz Tunç konuya ilişkin A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda bulundu. Tunç "Bu durumda bile futbol müsabakalarında bir grup taraftarın attığı çirkin sloganları tüm tribünlere mal etmemek gerekir." ifadelerini kullandı. Siyaset Bilimci Onur Erim ise yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı eleştirdi. Erim "Uğur Dündar bu tiyatroda rolünü çok iyi oynuyor." ifadelerini kullanırken Başkan Ali Koç'a ilişkin ise "Ali Bey'in yapıp yapmadıklarında farklı hesaplar arıyorum" dedi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde acılar devlet tarafından teker teker sarılırken dün Fenerbahçe bugün ise Beşiktaş tribünlerinden hükümet aleyhine atılan sloganlar tepki çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşanan olaylara karşı sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.
MHP tarafından yapılan açıklamada ise "Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" denildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Yılmaz Tunç konuya ilişkin A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.
"ÇİRKİN SLOGANLAR TÜM TRİBÜNLERE MAL EDİLMEMELİ"
"Bu sloganları duymak çok üzüntü verici. Ülke ve millet olarak acılı günlerden geçiyoruz. Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Büyük bir mücadele veriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ve devletin tüm kurumları afet bölgesinde mücadele veriyor. Devletimizin nasıl bir mücadele içinde olduğunu görüyoruz. Ancak bu durumda bile futbol müsabakalarında bir grup taraftarın attığı çirkin sloganları tüm tribünlere mal etmemek gerekir.
"YAŞANANLAR BÜYÜK TALİHSİZLİK"
Bu sloganları atanlara aynı tribünlerdeki taraftarların da tepki gösterdiğini görüyoruz. Tek yürek olarak yaraları sarmaya çalışırken bu sloganları görmek bir talihsizlik. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremde yıkılan şehirleri ayağa kaldırma amacındayız. Bu tür ayrıştırıcı sloganlar umarım bir kez daha tekrarlanmaz.
Siyaset Bilimci Onur Erim ise yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı eleştirdi.
"UĞUR DÜNDAR BU TİYATRODA ROLÜNÜ ÇOK İYİ OYNUYOR"
Böyle bir şey yapmanın hiçbir faydası olamaz. Bu olaylar Türkiye'de hiçkimsenin hoşuna gitmeyecek olaylara sebep olabilir. Bu olaylar Uğur Dündar'ın Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı olmasıyla başladı. Siz bir spor kulübünde en yüksek yere girdiyseniz siyaset içinde olmamalısınız. Uğur Dündar bu tiyatroda rolünü çok iyi oynuyor. Burada başka planlar ve pazarlıklar var. Uğur Dündar buraya bilerek ve isteyerek getirildi.
ALİ KOÇ NEDEN ÇIKIP SÖZLERİNİ TEKRARLAMADI?
Ali Koç 2020 yılında "Tribünler siyasi tezahürata girmesin" diyor. Bununla ilgili ciddi bir açıklama yapıyor. 3-4 ay önce de böyle olaylar gündemde değilken "Seçimlerin eli kulağında. Bizi siyasete sokmayın. Fenerbahçe'nin siyasetle işi olmaz" açıklamasını yaptı. Tüm Fenerbahçe taraftarını itham etmemek gerekir ama bütün sosyal medya dün akşam yıkıldı. Ali Koç neden çıkıp bu sözleri dün akşam tekrarlamadı?
"ALİ KOÇ'UN YAPMADIKLARINDA FARKLI HESAPLAR ARIYORUM"
Fenerbahçe gibi bir kulübü böyle pis bir işe alet ederseniz ve başkanınız çıkar bu konuya değinmezse Ali Bey'in yapıp yapmadıklarında farklı hesaplar ararım. Bunu da aramak en doğal hakkım.
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