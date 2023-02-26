26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki 'hükümet istifa' sloganlarına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki 'hükümet istifa' sloganlarına sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
ABONE OL
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki ’hükümet istifa’ sloganlarına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi. Bahçeli ayrıca, "Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır." mesajını verdi. Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUKTUR"

Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

"OYUN VE TUZAK..."

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

"MHP SPORUN KİRLİ SİYASETE ALET EDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINAMAKTA"

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

"KULÜPLER ACİL VE GEREKLİ ADIMLARI ATMALI"

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

"BUNA GÖZ YUMAMAYIZ"

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.

AK Partili Dağ: Bizim milletimiz inşa edeni sever AK PARTİLİ DAĞ: BİZİM MİLLETİMİZ İNŞA EDENİ SEVER
AK Partili Dağ: Bizim milletimiz inşa edeni sever

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA