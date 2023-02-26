MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki 'hükümet istifa' sloganlarına sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi. Bahçeli ayrıca, "Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır." mesajını verdi. Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi.
Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
"SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUKTUR"
Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.
"OYUN VE TUZAK..."
Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.
"MHP SPORUN KİRLİ SİYASETE ALET EDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINAMAKTA"
Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.
"KULÜPLER ACİL VE GEREKLİ ADIMLARI ATMALI"
Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.
"BUNA GÖZ YUMAMAYIZ"
Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.
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