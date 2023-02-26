MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki ’hükümet istifa’ sloganlarına sert tepki

"KULÜPLER ACİL VE GEREKLİ ADIMLARI ATMALI"

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.