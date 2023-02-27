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41'lik Zlatan Ibrahimoviç tarihe geçti! Milan Atalanta'yı da devirdi

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Giriş Tarihi: 27.02.2023
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41’lik Zlatan Ibrahimoviç tarihe geçti! Milan Atalanta’yı da devirdi

Serie A'nin 24. haftasında Atalanta ile karşılaşan AC Milan, 2-0 kazanarak serisini sürdürdü. 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimoviç, 9 aylık sakatlığın ardından yeniden sahalara döndü. Zlatan, 3 puanlık sistemde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

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