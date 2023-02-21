Cinsel saldırıyla suçlanan Dani Alves hakkında flaş karar! 12 yıl hapis cezası alma ihtimali var

Polise verdiği ifadeyi üç kez değiştiren ve sonunda sözü edilen kadınla cinsel birliktelik yaşadığını kabul eden 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti.