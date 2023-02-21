Cinsel saldırıyla suçlanan Dani Alves hakkında flaş karar! 12 yıl hapis cezası alma ihtimali var
İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
Barselona mahkemesi, 17 Şubat'ta avukatı aracılığıyla tutuksuz yargılanma talep eden Alves'in kefaletsiz, tutuklu kalmasına karar verdi.
Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya gelmesinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz geçici tutuklanmıştı.
Brezilyalı futbolcu, cinsel ilişkide zorlama olmadığını savunsa da savcılık, DNA testlerinin Alves'i suçlu gösterdiğini savunuyor.
İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
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