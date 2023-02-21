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Depremzedelere destek için Galatasaray'dan turnuva düzenleme kararı

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Depremzedelere destek için Galatasaray’dan turnuva düzenleme kararı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Süper Lig'e ara verilirken Galatasaray, deprem bölgesine bağış yapmak için turnuva düzenleme kararı aldı. Turnuvaya Galatasaray'ın dışında Adana Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor'un katılacak. İşte detaylar...

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