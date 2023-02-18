Hatayspor acı haberi duyurdu: İki oyuncu hayatını kaybetti
Hatayspor, U-14 takımından Hamza Sürer ve U-15 takımından Fatin Can'ın Kahramanmaraş merkezli depremde vefat ettiğini açıkladı. Ayrıca gün içinde de Hatay'da enkaz altında kalan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde spor camiası da yara aldı.
O kulüplerden biri de Hatayspor'du.
Hatayspor yeni yaptığı açıklamada acı haberi duyurarak, "U-14 takımımızın oyuncusu, evladımız Hamza Sürer ve U-15 takımımızdan, evladımız Fatin Can'ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Evlatlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.
HATAYSPORLU FUTBOLCU CHRISTIAN ATSU HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatay'da enkaz altında kalmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmişti.
Atsu ile ilgili kötü haber geldi. 12 gün sonra enkazdan çıkarılan Atsu, hayatını kaybetti. Hatayspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Aktif fay hattı nereden geçiyor?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek!
- İstanbul'da hangi okullar kapandı? İstanbul son dakika tahliye edilen okullar hangileri? İşte, 93 okulun isim listesi...
- Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!
- Alparslan Büyük Selçuklu'dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!
- MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir? Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama!
- MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL'ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...
- 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ertelendi mi, ne zaman? O öğrencilerden ücret alınmayacak!
- TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ 'İLK EVİM' İSİM LİSTESİ
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe'nin rakibi...
- Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti! Kısmetse Olur Buse kimdir?