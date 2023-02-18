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Hatayspor acı haberi duyurdu: İki oyuncu hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Hatayspor acı haberi duyurdu: İki oyuncu hayatını kaybetti

Hatayspor, U-14 takımından Hamza Sürer ve U-15 takımından Fatin Can'ın Kahramanmaraş merkezli depremde vefat ettiğini açıkladı. Ayrıca gün içinde de Hatay'da enkaz altında kalan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde spor camiası da yara aldı.

O kulüplerden biri de Hatayspor'du.

Hatayspor yeni yaptığı açıklamada acı haberi duyurarak, "U-14 takımımızın oyuncusu, evladımız Hamza Sürer ve U-15 takımımızdan, evladımız Fatin Can'ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Evlatlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

HATAYSPORLU FUTBOLCU CHRISTIAN ATSU HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatay'da enkaz altında kalmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmişti.

Atsu ile ilgili kötü haber geldi. 12 gün sonra enkazdan çıkarılan Atsu, hayatını kaybetti. Hatayspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" denildi.

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