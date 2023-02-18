Christian Atsu öldü mü? Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı?
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun durumu merak ediliyordu. Enkaz çalışmaları devam ederken, Atsu'dan acı haber geldi. Haberin ardından futbolcu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar...
"Christian Atsu öldü mü, kurtarıldı mı?" sorusu ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle merak konusu oluyordu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri acı haberi duyurdu. Peki, Christian Atsu kimdir, kaç yaşında? İşte, haberin detayları...
"Asrın felaketi" olarak isimlendirilen depremlerde yıkılan, 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyordu.
Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla oyuncunu canlı çıkmasını bekliyordu. Acı haber geldi.
ACI HABERİ MENAJERİ VERDİ
Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.Menajeri yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.
CHRİSTİAN ATSU KİMDİR?
Christian Atsu 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya geldi.Ganalı millî futbolcu Christian Atsu Hatayspor'da forma giyiyordu.
CHRİSTİAN ATSU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR
Christian Atsu'nun altyapı kariyeri:
2009-2011 Porto
Christian Atsu'nun profesyonel futbol kariyeri
2011-2013 Porto
2011-2012 → Rio Ave
2013-2017 Chelsea
2013-2014 → Vitesse (kiralık)
2014-2015 → Everton (kiralık)
2015-2016 → Bournemouth (kiralık)
2016 → Málaga (kiralık)
2016-2017 → Newcastle United (kiralık)
2017-2021 Newcastle United
2021-2022 Al-Raed
2022- Hatayspor
Christian Atsu'nun Millî takım kariyeri:
2012- Gana
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