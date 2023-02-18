Christian Atsu öldü mü? Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı?

ACI HABERİ MENAJERİ VERDİ

Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.Menajeri yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.