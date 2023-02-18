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Christian Atsu'dan acı haber! Hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 18.02.2023
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Christian Atsu’dan acı haber! Hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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