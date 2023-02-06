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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den de paylaşım geldi. Hatay'da olduklarını ve kendilerinin iyi olduğunu belirten Demirel, yakınlarına ulaşamadıklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:07
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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların olduğu depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak duyurdu ve arama kurtarma çalışmaları hasar gören tüm illerde başladı.

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ise depremin ardından iki paylaşım birden yaptı.

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

İlk paylaşımında "Hatay Rönesans Rezidans ile ilgili bilgisi olan var mı?" sorusunu soran Demirel, ikinci paylaşımında ise kendilerinin iyi olduğunu ifade etti.

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

"BİZ İYİYİZ, YAKINLARIMIZA ULAŞAMIYORUZ"

Yakınlarına ulaşamadıklarını dile getiren Zeynep Sever Demirel, "Farklı Yaşam Rende Sitesi yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Bilen var mı? Lütfen SADECE bilgisi olanlar mesaj atsın! Biz iyiyiz. Lütfen sadece bilgisi olanlar!!!" şeklinde sözler kullandı.

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

Daha sonra yaptığı açıklamada Rende Sitesi'nde yakınlarına ulaştıklarını bildiren Demirel, "Rende Sitesi'ndeki arkadaşlarımıza ulaştık Allaha binlerce şükür! Fakat Rönesans Sitesi A1 bloktaki arkadaşlarımızdan hala haber alamadık. Orası ile ilgili çok bilgi kirliliği var A1 blok ile ilgili bilgisi olan var mı lütfen? Sadece konu ile ilgili bilgi için mesaj atın lütfen!" açıklaması yaptı.