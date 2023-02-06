06 Şubat 2023, Pazartesi
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den de paylaşım geldi. Hatay'da olduklarını ve kendilerinin iyi olduğunu belirten Demirel, yakınlarına ulaşamadıklarını ifade etti.
Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:07
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