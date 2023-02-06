Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

Daha sonra yaptığı açıklamada Rende Sitesi'nde yakınlarına ulaştıklarını bildiren Demirel, "Rende Sitesi'ndeki arkadaşlarımıza ulaştık Allaha binlerce şükür! Fakat Rönesans Sitesi A1 bloktaki arkadaşlarımızdan hala haber alamadık. Orası ile ilgili çok bilgi kirliliği var A1 blok ile ilgili bilgisi olan var mı lütfen? Sadece konu ile ilgili bilgi için mesaj atın lütfen!" açıklaması yaptı.