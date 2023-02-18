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Son dakika transfer haberi | Kasımpaşa Günay Güvenç'ı kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Son dakika transfer haberi | Kasımpaşa Günay Güvenç’ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Günay Güvenç ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

Gaziantep FK da Günay Güvenç'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa ile anlaştığını duyurdu.

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