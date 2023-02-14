Trabzonspor'un kardeş takımı Drogheda United kıtlıkta kendilerine sahip çıkan Osmanlı'nın torunlarını unutmadı
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi, tüm dost ülke ve spor camialarını aynı hedef uğruna bir araya getirdi. Trabzonspor'un kardeş takımı İrlanda'nın Drogheda United ekibi, Sultan Abdülmecid'in İngiltere'nin baskılarına rağmen 19. yüzyıldaki kıtlıkta yardımlarını unutmadı. Drogheda United, deprem bölgelerine destek için yardım kampanyası başlattı.
Trabzonspor ile 2011 yılında kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda United, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım eli uzattı.
Drogheda United Kulübü'nün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük." ifadesini kullandı.
Trabzonspor Kulübü de twitter hesabından Drogheda United Kulübü'nün paylaşımını alıntı yaparak, "Birlikte iyileşeceğiz." ifadesine yer verdi.
OSMANLI'NIN YARDIMLARI UNUTULMADI
İrlanda'nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaket olan Büyük Kıtlık sırasında Osmanlının yaptığı para, gıda ve ilaç yardımı aradan geçen 173 yıla rağmen hala hatırlanıyor.
Yardımların ulaştığı Drogheda kasabası ve futbol takımının armalarında ay-yıldıza yer verilirken, belediye binasına çakılan plaketle de bu tarihi olay hatırlatılıyor.
İNGİLTERE'YE RAĞMEN YAPILAN YARDIM
19. yüzyılda "Büyük Kıtlık" veya "Patates Kıtlığı" olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda'da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açmış ve halkın belleğinde derin izler bırakmıştı.
İrlandalı bir diş hekiminin anlatmasıyla durumdan haberdar olan Sultan Abdülmecid, açlıktan ölen İrlandalılara yardım etmek için acilen 10 bin sterlin (şu anki değeriyle yaklaşık 8 milyon lira) yardım teklifinde bulunmuş ancak 2 bin sterlin yardım yapan İngiltere Kraliçesi Victoria buna karşı çıkmıştı.
Bunun üzerine nakdi yardımı bin sterline düşüren Sultan Abdülmecid, ayrıca 3 gemi dolusu gıda gönderme kararı almıştı ancak İngiltere'nin izin vermeyeceği bilindiğinden gemiler Dublin yerine gizlice daha kuzeydeki Drogheda limanına götürülmüştü.
AY YILDIZ ARMASI TAŞIYORLAR
Osmanlı Devleti'nden gelen yardımlar sayesinde hayatta kalan Droghedalılar, yardım gemilerinin taşıdığı ay yıldızlı sancağı o günden beri hiç unutmadı. Şehirlerini temsil eden Droghedalılar, Drogheda United takımının armasında ay yıldızı kullandı.
1923 yılındaki Lozan görüşmeleri sırasında Avrupalı tüm delege ve temsilciler Türkiye aleyhine oy verirken, sadece İrlandalı temsilci her oylamada Türkiye lehine oy vermişti.
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