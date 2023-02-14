Trabzonspor’un kardeş takımı Drogheda United kıtlıkta kendilerine sahip çıkan Osmanlı’nın torunlarını unutmadı

OSMANLI'NIN YARDIMLARI UNUTULMADI

İrlanda'nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaket olan Büyük Kıtlık sırasında Osmanlının yaptığı para, gıda ve ilaç yardımı aradan geçen 173 yıla rağmen hala hatırlanıyor.

Yardımların ulaştığı Drogheda kasabası ve futbol takımının armalarında ay-yıldıza yer verilirken, belediye binasına çakılan plaketle de bu tarihi olay hatırlatılıyor.