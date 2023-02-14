Kahramanmaraş depremi Gaziantep İslahiye’deki iki dağı birleştirdi! İşte hayrete düşüren görüntü

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.