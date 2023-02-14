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Kahramanmaraş depremi Gaziantep İslahiye'deki iki dağı birleştirdi! İşte hayrete düşüren görüntü

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Kahramanmaraş depremi Gaziantep İslahiye’deki iki dağı birleştirdi! İşte hayrete düşüren görüntü

Kahramanmaraş depreminin büyük zarar verdiği illerden biri de Gaziantep oldu. Gaziantep'in İslahiye bölgesindeki karşılıklı 2 dağın birbirine yakınlaşması, fay kırıklarından sonra depremin boyutunu ortaya çıkartan bir başka detay oldu. İşte dünyayı şaşkına çeviren görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Gaziantep İslahiye'de de büyük yıkıma yol açtı. Sarsıntılar sonrası 2 büyük dağ adeta birbirine kavuştu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'ne giden bölgede bulunan sıra dağlar, Kahramanmataş Pazarcık merkezli 7.7 ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen yerler oldu.

Aralarında 100 metreden fazla boşluk bulunanan ve arasından karayolu ile İdilli deresinin geçtiği dağlardan kopan insan boyundaki kaya parçaları ve kayan topraklar iki dağı adeta birbirine kavuşturdu.

Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları ardan geçen karayolu ile dere yatağına doldu.

Düşen dev kaya parçaları asfalt yolda derin oyuklar, çukurlar oluştururken, yol ve dere çevresinde bulunan ağaçlar kökünden sökülürken, demir elektrik direkleri devrildi.

Dev yarıkların da oluştuğu yol tamamen ulaşıma kapandı.

FAY KIRIKLARI DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Büyük yıkımın yaşandığı depremin net görüntüsüne A Haber ekipleri ulaştı. A Haber Muhabiri Elif Uzunoğlu bölgedeki son durumu aktardı.

Depremin büyüklüğü burada çok net gözüküyor. Fay kırığının uzunluğu 1 kilometreyi aşmış durumda. Derinliği ise 30 metreyi buluyor. Fay hattının ne kadar derinden geçtiğini buradan gözlemleyebiliyoruz.

10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan köyünde ulaşan kırığı ekranlara taşıyoruz. Metrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Tepehan köyündeki tepe ikiye ayrılırken bu fay kırığı binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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