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Trabzonspor - Basel hatıra biletleri satışa çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Trabzonspor - Basel hatıra biletleri satışa çıktı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacağı Basel maçının hatıra biletlerinin bugün satışa çıkacağını açıkladı. Hatıra biletlerin satışından elde edilecek gelir deprem bölgesine yardım olarak gönderilecek.

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