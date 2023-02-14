14 Şubat 2023, Salı
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Adana Demirspor ve Fiorentina arasında depremzedeler için dostluk maçı

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Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Adana Demirspor ve Fiorentina arasında depremzedeler için dostluk maçı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.00’da İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile temsili maç yapacak. Fiziki olarak karşılaşmanın yapılmayacağı maçta 33 bin bilet satışa çıkıp, gelirin tamamı AFAD’a bağışlanacak.

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