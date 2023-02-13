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Josef De Souza Mersin'de depremzedelere moral verdi

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Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Josef De Souza Mersin’de depremzedelere moral verdi

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, Mersin'de misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Beşiktaşlı oyuncu, aileler ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Souza, gerçekleştirdiği ziyaretle depremzedelere büyük moral oldu.

Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş depremlerinin ardından, bölge için yardım kampanyası başlatan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Mersin'e gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin depremzedelerin barınması için uygun hale getirdiği Yenişehir Fuar Alanında depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten De Souza, herkese moral verdi.

Alanı gezen ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'den bilgi alan De Souza, aileler ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Souza, gerçekleştirdiği ziyaretle depremzedelere büyük moral oldu.

Alanın, depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayacak bir biçimde hazırlandığını söyleyen De Souza, "Buradaki çalışan gönüllü ve yetkili herkese depremzedeleri burada iyi bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm, teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj; bu çocuklara sahip çıkın. Onlar hepimizin çocukları. Ben de 4 erkek çocuk babasıyım. Onlar da her an babasız kalabilirler. Tüm Türk halkından istediğim şey bu çocuklara sahip çıkın, onları yalnız bırakmayın" dedi.

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