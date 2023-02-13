Türk sporunun 4 efsanesi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor depremzedeler için seferber oldu! Duygulandıran paylaşımlar

11 Şubat'ın bir diğer mucizesi ise yine Fenerbahçeli minik bir taraftar oldu. Minik eli Karadenizli kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Elif, "Hangi takımlısın?" sorusuna "Fenerbahçe" cevabını verdi. Kurtarma ekibi ise "Bugün ben de Fenerbahçeliyim" diyerek Elif'i sevindirdi.

Trabzonspor bu duygulandıran anları resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Bordo mavililerin paylaşımını etkileşimleyen Fenerbahçe ise "85 milyon biriz! Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz." ifadeleriyle karşılık verdi.