Türk sporunun 4 efsanesi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor depremzedeler için seferber oldu! Duygulandıran paylaşımlar
Birçok branşta verdikleri hizmetle Türk sporunun efsaneleri olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası seferber oldu. Yüzlerce yardım tırı gönderen Türk sporunun devleri, sosyal medyadan kendi aralarında da bütünleştirici paylaşımlar yaptı. Depremzedeler yardım toplayarak bölgeye ulaştıran 4 büyükler, mucize kurtuluşları da kendi aralarında duygulandıran paylaşımlarla duyurdu.
Türk futbolunun 4 büyüğü olarak anılan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 il için seferber oldu. 4 devin yardım kampanyaları her geçen gün artarken, sosyal medya paylaşımları "ezeli rakip, ebedi dost" tanımını bir kez daha ortaya çıkarttı.
4 EFSANE DUYGULANDIRDI
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı, "Yağız 105 saat sonra enkazdan çıkartıldı." paylaşımında bulundu. Beşiktaş taraftarını olduğunu söyleyen Yağız'a destek Galatasaray'dan geldi.
Beşiktaş'ın paylaşımına destek veren Galatasaray, "Nice şampiyonluklar, güneşli günler göreceksin" ifadelerine yer verdi.
Deprem bölgelerinden mucize haberleri sırayla gelmeye devam etti. Fenerbahçe, 119. saatte Kamilcan'ın kurtulduğunu duyurdu.
Beşiktaş resmi Twitter hesabı, "Seni en yakın zamanda Fenerbahçe maçlarında görmek istiyoruz" ifadeleriyle paylaşım yaptı.
11 Şubat'ın bir diğer mucizesi ise yine Fenerbahçeli minik bir taraftar oldu. Minik eli Karadenizli kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Elif, "Hangi takımlısın?" sorusuna "Fenerbahçe" cevabını verdi. Kurtarma ekibi ise "Bugün ben de Fenerbahçeliyim" diyerek Elif'i sevindirdi.
Trabzonspor bu duygulandıran anları resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Bordo mavililerin paylaşımını etkileşimleyen Fenerbahçe ise "85 milyon biriz! Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz." ifadeleriyle karşılık verdi.
Galatasaray, Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Marek Hamsik'in imzaladığı formanın Dorukhan Toköz tarafından Nef Stadyumu yardım merkezine bırakıldığını duyurdu.
Karadeniz ekibi de bu paylaşımı "Yaralarımızı hep birlikte saracağı" ifadeleriyle alıntıladı.
YARDIM TIRLARI HİÇ DURMADI
Süper Lig'in 4 büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım TIR'larını deprem bölgesine gönderdi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde çok sayıda ölüme neden olan 2 deprem sonrasında Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş depremzedelere el uzattı.
Trabzonspor'un yardım kampanyası çerçevesinde, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hazırlanan, giyim malzemelerinin yanında uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemelerini taşıyan 2 TIR, Malatya'da bulunan AFAD yardım aktarma merkezine ulaşmak üzere yola çıktı.
Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım kabul noktasına geldi. Depremden etkilenen vatandaşlara taziye dileklerini ileten Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray olarak bu yaraları sarmak için her şeyi yapacağız. Milletimize geçmiş olsun diyorum." açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN DEPREM BÖLGESİNE 40 İŞ MAKİNESİ
Yardım çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ise yardım malzemelerinin yanı sıra Ahmet Nur Çebi'nin katkılarıyla deprem bölgesine 40 adet iş makinesi gönderildiğini açıkladı.
Öte yandan Vodafone Park'ta sadece siyah-beyazlı taraftarların değil, birçok futbolseverin yardımda bulunduğu öğrenildi. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere başta battaniye, çadır içi soba, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, termal içlik, polar, kışlık bot, bebek maması olmak üzere bir çok hijyen malzemeleri toplandı.
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