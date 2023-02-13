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Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak 31 yaşında futbolu bıraktı

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Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Galatasaray’ın eski yıldızı Emre Çolak 31 yaşında futbolu bıraktı

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

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