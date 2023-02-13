A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya depremde oğluyla birlikte vefat etti

"BİZ SENDEN RAZIYIZ, SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilenen açıklamada, "Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız." denildi.