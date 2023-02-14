14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA'dan Türkiye kararı: Tüm takımlar uygulayacak

UEFA'dan Türkiye kararı: Tüm takımlar uygulayacak

SPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
UEFA’dan Türkiye kararı: Tüm takımlar uygulayacak

UEFA tarafından yapılan açıklamada bu haftaki maçlarda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca panolarda, "Sizinleyiz" mesajı gösterilecek. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA