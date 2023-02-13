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Galatasaray için asrın felaketi sonrası ligden çekilen takımlardan transfer iddiası: Günay Güvenç ve Adekugbe...

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Galatasaray için asrın felaketi sonrası ligden çekilen takımlardan transfer iddiası: Günay Güvenç ve Adekugbe...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Spor Toto Süper Lig'den Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor'da forma giyen iki isim Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı kırmızılıların Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç ile Hatayspor'un sol beki Adekugbe'yi istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu da bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin verdi.



Deprem nedeniyle etkilenen illerin takımlarına yardımcı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçti. Cim Bom, Gaziantep ve Hatayspor'dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak.

GAZİANTEP'TEN GÜNAY

Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar geçici bir transfer yapmak için harekete geçti.

Galatasaray bu süreçte, Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın, sezonun geri kalanında Günay'ın maaşının tamamını ödemesi bekleniyor. 31 yaşındaki file bekçisinin yerli olmasının, bu transferde en büyük etken olduğu belirtiliyor.

SOL BEKE ADEKUGBE

Ayrıca Akdeniz ekibinden Sam Adekugbe de takıma katılacak. Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray Yönetimi tarafından karşılanmış olacak.

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