Galatasaray için asrın felaketi sonrası ligden çekilen takımlardan transfer iddiası: Günay Güvenç ve Adekugbe...

GAZİANTEP'TEN GÜNAY

Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar geçici bir transfer yapmak için harekete geçti.

Galatasaray bu süreçte, Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın, sezonun geri kalanında Günay'ın maaşının tamamını ödemesi bekleniyor. 31 yaşındaki file bekçisinin yerli olmasının, bu transferde en büyük etken olduğu belirtiliyor.