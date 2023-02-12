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Taha Duymaz’ın ablası enkazın önünden paylaştı! “Bir umudum vardı..."

Kısıtlı malzemelerle yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz 10 ili vuran deprem felaketinde enkaz altında kaldı. Kardeşleriyle birlikte enkaz altında olan Duymaz'dan gelecek güzel bir haber beklenirken ablasından yeni açıklama geldi. Enkazın önünden paylaşım yapan Semiha Duymaz çalışmalarla ilgili bilgi verirken ilk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile aldığı son bilgiyi paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:43
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Taha Duymaz’ın ablası enkazın önünden paylaştı! “Bir umudum vardı...

Çektiği yemek videoları ile fenomen haline gelen Taha Duynaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşları içinde duyurmuştu. Kardeşleriyle birlikte halasının evinde enkaz altında kalan Duymaz'ı çıkarmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.

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Taha Duymaz’ın ablası enkazın önünden paylaştı! “Bir umudum vardı...

1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusuydu. Ablasından son dakika açıklaması geldi.

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Taha Duymaz’ın ablası enkazın önünden paylaştı! “Bir umudum vardı...

Enkazın başından paylaşımda bulunan Taha Duymaz'ın ablası genç fenomenden gelecek haberleri umutla bekleyen takipçilerine yeni bilgi verdi.

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Taha Duymaz’ın ablası enkazın önünden paylaştı! “Bir umudum vardı...

"TEK DUAM KURTULMALARI"

Taha Duymaz ile son gelişmeyi ablası Semiha Duymaz duyurdu:

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Taha Duymaz’ın ablası enkazın önünden paylaştı! “Bir umudum vardı...

"Herkes çok merak ediyor biliyorum. Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları."