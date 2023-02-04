Icardi'den Galatasaray yönetimine transfer talebi! Flaş iddiayı Erman Toroğlu duyurdu
Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Ümraniyespor maçında attığı gollerle taraftarını mutlu eden Icardi sarı kırmızılı yönetimden flaş bir transfer talebinde bulundu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Icardi'nin isteğini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi gösterdiği performansla sarı kırmızı taraftarların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Yıldız oyuncu son olarak Ümraniyespor maçında galibiyeti getiren golü kaydederken tribündeki Galatasaray taraftarını adeta çılgına çevirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sarı kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu söylerken Galatasaray'da kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.
Icardi ayrıca Galatasaray taraftarına övgüler yağdırırken "Taraftarın bu tutkusu bizi desteklerken, karşı tarafa da yoğun bir baskı yaratıyor. Bunu her zaman büyük bir güç olarak hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Galatasaray çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar Icardi için ödeme planını hazırlarken Arjantinli için bütçenin kaynağı da belli oldu. Dünya yıldızı olduğunu gösteren Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ İDDİA
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmada 2 gol kaydeden Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya koydu. Toroğlu, "Icardi, yönetime 'kenarlardan yeteri kadar orta alamıyorum, oraya adam alın' diyor. Kimi oyuncu para ister kimi oyuncu transfer ister." dedi.
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