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Galatasaray'a Gaziantep FK maçı öncesi iyi haber! 2 kritik isim cezalı duruma düştü

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Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Galatasaray’a Gaziantep FK maçı öncesi iyi haber! 2 kritik isim cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK'yi konuk ettiği maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılırken Gaziantep FK'de Günay Güvenç ve Lazar Markovic Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. İşte detaylar...

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