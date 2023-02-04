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Beşiktaş'a mağlubiyet sonrası bir kötü haber daha! Ankaragücü maçında yok

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Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Beşiktaş’a mağlubiyet sonrası bir kötü haber daha! Ankaragücü maçında yok

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta, mücadelenin ilk yarısının son anlarında sarı kart gören Arthur Masuaku cezalı duruma düştü. İşte detaylar...

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