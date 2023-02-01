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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş'ın transfer için görüşmelere başladığını duyurduğu Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.

Konya'dan İstanbul'a gelen 25 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Hadziahmetovic, daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

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