Amir Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın transfer için görüşmelere başladığını duyurduğu Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.
Hadziahmetovic, daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.
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